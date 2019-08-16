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Олег Корнаухов: «Обновленный «Рубин — интересная команда, даже после двух проигрышей»

10:34, 16.08.2019
Олег Корнаухов: «Обновленный «Рубин — интересная команда, даже после двух проигрышей»
Фото: startrm.ru

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов дал свой прогноз на предстоящую игру казанского «Рубина» против тульского «Арсенала» в рамках РПЛ.

«Обновленный «Рубин» — интересная команда, даже после двух проигрышей. Туляки вылетели из еврокубков, но очень здорово играют в чемпионате России. Сложный матч, равные соперники. «Рубин» победит со счетом 2:1», — считает Корнаухов.

Встреча между «Рубином» и «Арсеналом» состоится в воскресенье, 18 августа, на казанском стадионе «Центральный». Начало матча в 14.00 по мск.

СпортФутбол Татарстан
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