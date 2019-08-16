Шамиль Газизов: «Ростов» готов бороться за еврокубки, но «Уфа» настроена на победу»

Фото: ИА «Башинформ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча уфимской команды против «Ростова».

«Ростов» — сильная и сбалансированная команда. У них очень сильный менеджмент и тренерский штаб, в составе собраны весьма квалифицированные футболисты.

Так что в текущих результатах ростовчан нет ничего сверхъестественного. Они готовы бороться за попадание в еврокубки. Это дончане и делают прямо сейчас. Нас ждет очень непростая встреча, но мы играем дома и настроены только на победу», — сказал Газизов.

Встреча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и «Ростовом» состоится 18 августа в 17.00.

Ранее стало известно, что «Уфа» стала самой прибыльной командой РПЛ по итогам 2018 года.