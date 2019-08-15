Хакеры похитили данные 481 клиентов ЕЦБ

Неизвестные совершили кибератаку на сайт Европейского центрального банка, в результате чего были похищены электронные адреса, имена и сведения о должностях пользователей.

Всего были затронуты данные 481 клиентов, передает ТАСС. Пароли злоумышленникам похитить не удалось.

Руководство банка заверило, что внутренние системы ЕЦБ не пострадали, важные сведения для рынков не были затронуты.

Напомним, ранее сообщалось, что в России получил распространение новый способ телефонного мошенничества. Злоумышленники от имени банка звонят, чтобы приостановить якобы подозрительную финансовую операцию.