ВЦИОМ: у половины россиян имеются кредиты

51% россиян имеют непогашенные кредиты. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного 25 июля среди 1,6 тыс. человек.

Так, 31% должников в месяц тратят на выплаты по кредитам от 10% до 20% семейного дохода, 16% должников — от 21% до 30% дохода, 13% — от 41% до 50% дохода семьи.

Испытывали трудности с выплатами 33% опрошенных, противоположное мнение выразили 66% респондентов, сообщается на сайте ВЦИОМа.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об опасных условиях получения кредитов в России.