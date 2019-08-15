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ВЦИОМ: у половины россиян имеются кредиты

12:59, 15.08.2019
ВЦИОМ: у половины россиян имеются кредиты
Фото: realnoevremya.ru

51% россиян имеют непогашенные кредиты. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного 25 июля среди 1,6 тыс. человек.

Так, 31% должников в месяц тратят на выплаты по кредитам от 10% до 20% семейного дохода, 16% должников — от 21% до 30% дохода, 13% — от 41% до 50% дохода семьи.

Испытывали трудности с выплатами 33% опрошенных, противоположное мнение выразили 66% респондентов, сообщается на сайте ВЦИОМа.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об опасных условиях получения кредитов в России.

ЭкономикаФинансы
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