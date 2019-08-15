«Яндекс» договорился о трансляциях матчей НХЛ в России

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Компания «Яндекс» достигла договоренностей о показе матчей нового сезона НХЛ на своих ресурсах.

«Яндекс» получит эксклюзивные права на трансляции регулярного первенства, а также плей-офф Кубка Стэнли в России. Сумма сделки и то, как будет организован показ, остаются неизвестными.

До этого правами на показ НХЛ владела телекомпания Eurosport. Соглашение между ними закончилось летом нынешнего года и сторонам не удалось продлить договор.

Ранее «Яндекс» транслировал матчи второго по рангу российского футбольного дивизиона — ФНЛ.