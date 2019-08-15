Дмитрий Ялин: «Противостояние Загитовой и Медведевой раздули до уровня войны»

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Двукратный призер юниорского чемпионата мира в паре с Полиной Костюкович фигурист Дмитрий Ялин прокомментировал отношения между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«Между Загитовой и Медведевой противостояние, которое и должно присутствовать. Если бы его не было, им самим, наверное, было бы скучно. Но раздули его до уровня войны. Не знаю, я видел, как они друг друга фотографировали на чемпионате России. Не думаю, что люди, ненавидящие друг друга, стали бы это делать. Это обычная конкуренция, которая не должна иметь за спиной какой-то негативный характер», — сказал Ялин.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с известным тренером по фигурному катанию Вазгеном Азрояном.