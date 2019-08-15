В результате инцидента с отравлением в Солсбери пострадал еще один человек
Скотленд-Ярд сообщил, что в результате инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери пострадал сотрудник полиции, который прибыл на место происшествия.
В заявлении отмечается, что следователи подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского. Таким образом, сотрудник полиции стал четвертой жертвой отравления в Солсбери.
Ранее британская полиция не нашла доказательств для предъявления обвинений президенту России Владимиру Путину в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Справка
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней так же поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.
Лондон утверждает, что к отравлению причастны сотрудники ГРУ.
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