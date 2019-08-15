В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поезде

Собирать постельное белье в поезде должны проводники, пассажиры делать это не обязаны. Соответствующие разъяснения дали в пресс-службе РЖД.

«Многие пассажиры задают вопрос: нужно ли сдавать постельное белье после поездки? <...> Нет, не нужно. Проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию», — приводит ТАСС сообщение компании.

В РЖД добавили, что по просьбе пассажиров проводники должны и застилать постель. Однако в этом вопросе проводник в первую очередь будет помогать пожилым пассажирам, пассажирам с детьми и инвалидам. В фирменных поездах, а также вагонах СВ и люкс белье стелют заранее.

Напомним, что в 2020 году РЖД может запустить «железнодорожный лоукостер». Этот проект анонсировали еще в 2018 году. «Реальное время» подробно писало о том, что сейчас известно о проекте.