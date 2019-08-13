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Власти Башкирии ввели в шести районах режим ЧС

20:12, 13.08.2019
Власти Башкирии ввели в шести районах режим ЧС
Фото: pixabay.com

В шести районах Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Под действия режима ЧС попали Куюргазинский, Стерлибашевский, Зилаирский, Абзелиловский, Хайбулиннский и Баймакский районы. Он продлится до 29 августа, говорится в распоряжении за подписью врио главы республики Радием Хабировым.

Министерству сельского Башкирии и муниципальным властям поручено собрать информацию об ущербе от стихийного бедствия и направить ее в федеральное ведомство.

В конце июля сообщалось, что власти Башкирии планируют ввести режим ЧС в четырех районах из-за засухи.

ОбществоВласть Башкортостан
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