Исследование: почти 40% россиян недовольны своей зарплатой

Более трети — 39% российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ). Согласно данным этого опроса, медианные значения заработной платы в августе 2019 года в России составили 21 тыс. рублей.

Только 13% респондентов заявили, что удовлетворены своей зарплатой. При этом 34% опрошенных заявили, что их заработок не соответствует тому объему и уровню сложности работы, с которыми они сталкиваются, передает «Коммерсант».

Напомним, в июле Росстат рассчитал показатель модальной зарплаты, то есть наиболее распространенной зарплаты в России. Этот показатель составил 23,5 тыс. рублей.