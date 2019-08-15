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Адам Натхо: «Бибрас хочет продолжить карьеру в России, но точно не в «Рубине»

13:46, 15.08.2019
Адам Натхо: «Бибрас хочет продолжить карьеру в России, но точно не в «Рубине»
Фото: sportfm.ru

Адам Натхо, родной дядя полузащитника Бибраса Натхо, заявил, что футболист хочет вернуться в чемпионат России.

«Где продолжит карьеру Бибрас Натхо? Есть два варианта — в Турции или в России, у него есть предложения от двух команд, и это не «Рубин». Сам Бибрас многое осознал и хочет продолжить карьеру именно в России», — сказал Натхо Sport24.

Ранее сообщалось, что Бибрас Натхо не смог найти команду в России и будет выступать за один из турецких клубов.

СпортФутбол Татарстан
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