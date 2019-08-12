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Бибрас Натхо не смог договориться с клубами РПЛ и продолжит карьеру в Турции

13:54, 12.08.2019
Бибрас Натхо не смог договориться с клубами РПЛ и продолжит карьеру в Турции
Фото: pfc-cska.com

Полузащитник сборной Израиля Бибрас Натхо, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.

По информации издания Sport24, футболист вел переговоры с двумя клубами из РПЛ. Сам Натхо хотел вернуться в ЦСКА, но армейцы решили не обращаться к услугам игрока. Предложение «Рубина» полузащитника не устроило.

Интерес к игроку также проявляют турецкие клубы.

СпортФутбол Татарстан
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