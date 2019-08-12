Бибрас Натхо не смог договориться с клубами РПЛ и продолжит карьеру в Турции
Полузащитник сборной Израиля Бибрас Натхо, скорее всего, продолжит карьеру в Турции.
По информации издания Sport24, футболист вел переговоры с двумя клубами из РПЛ. Сам Натхо хотел вернуться в ЦСКА, но армейцы решили не обращаться к услугам игрока. Предложение «Рубина» полузащитника не устроило.
Интерес к игроку также проявляют турецкие клубы.СпортФутбол Татарстан
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