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ГИБДД Башкирии опубликовала фото с места столкновения Daewoo и BMW в Белорецке

11:53, 15.08.2019
ГИБДД Башкирии опубликовала фото с места столкновения Daewoo и BMW в Белорецке

Башкортостанское управление ГИБДД обнародовало снимки с места аварии в Белорецке. Ночью на улице Блюхера столкнулись Daewoo Nexia и BMW-325.

После столкновения машин на выезде с заправки BMW загорелся.

В результате аварии погибла управлявшая корейским автомобилем женщина, сообщает автоинспекция.

Пострадали также 23-летний муж и 12-летняя дочь водителя Daewoo. Кроме того госпитализирована была и 18-летняя пассажирка BMW.

Происшествия Башкортостан
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