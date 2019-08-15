ГИБДД Башкирии опубликовала фото с места столкновения Daewoo и BMW в Белорецке

Башкортостанское управление ГИБДД обнародовало снимки с места аварии в Белорецке. Ночью на улице Блюхера столкнулись Daewoo Nexia и BMW-325.

После столкновения машин на выезде с заправки BMW загорелся.

В результате аварии погибла управлявшая корейским автомобилем женщина, сообщает автоинспекция.

Пострадали также 23-летний муж и 12-летняя дочь водителя Daewoo. Кроме того госпитализирована была и 18-летняя пассажирка BMW.