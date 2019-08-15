Антон Худобин: «Иностранцы поносят Россию, но я хочу спросить: «А зачем тогда вы сюда приезжаете?»

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Вратарь «Далласа» и сборной России по хоккею Антон Худобин рассказал о своем отношении к иностранным хоккеистам, играющим в российском чемпионате.

«Я много кого читал и слышал. Вся информация летает в «Инстаграме», прессе. Да, легионеры начинают хаять и поносить Россию. Но я хочу спросить: «А зачем тогда вы сюда приезжаете? За деньгами? Вам что, здесь было плохо?»

Когда я играю в Америке, то очень скучаю по России. В этом году вообще собрался за два дня, как «Даллас» завершил сезон. Взял да улетел. Есть минусы и плюсы даже в США. Что-то мне не нравится. Но я люблю играть в НХЛ. Я там живу. И что, мне тоже поносить то, что меня окружает?

Я этого не понимаю. И думаю, такие заявления — не от большого ума. Или для хайпа, как сейчас говорят», — сказал Худобин.

Напомним, ранее бывший хоккеист «Авангарда» Макс Тальбо, уезжая из России, назвал Магнитогорск «самым ужасным местом в мире».