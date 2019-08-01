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Хедлайнером «Дня болельщика «Салавата Юлаева» в Уфе станет Тима Белорусских

17:20, 01.08.2019
Хедлайнером «Дня болельщика «Салавата Юлаева» в Уфе станет Тима Белорусских
Фото: vk.com/hcsalavat

Стало известно имя главного хедлайнера предстоящего «Дня болельщика «Салавата Юлаева». Им будет 20-летний певец Тима Белорусских, известный своими хитами «Мокрые кроссы» и «Незабудка». Об этом на своем официальном сайте сообщает уфимский клуб.

«Незабудка — твой любимый цветок, Ҙур байрам — твой любимый праздник. Дааааа! Многие из вас угадали — хедлайнером Дня Болельщика станет Тима Белорусских!", — написано в сообщении на сайте.

Отмечается, что мероприятие пройдёт 22 августа под открытым небом. На площади перед «Уфа-Ареной» ожидается презентация новичков и новой игровой формы команды на предстоящий сезон.

СпортХоккейОбщество Башкортостан
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