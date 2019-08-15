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Сегодня в Татарстане потеплеет до +26 градусов

04:35, 15.08.2019
Сегодня в Татарстане потеплеет до +26 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 15 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер переменных направлений слабый, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит от +21°С до +26°С. Минимальные температуры воздуха ночью от +8°С до +13°°С.

Напомним, ранее профессор КФУ сообщил о том, что в Казань вернулась жаркая погода.

Общество Татарстан
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