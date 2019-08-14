КАМАЗ опубликовал фото постановления о строительстве челнинского завода

Пресс-служба ПАО «КАМАЗ» опубликовала фотографию постановления №674 «О строительстве комплекса автомобильных заводов в Набережных Челнах Татарской АССР», подписанного 14 августа 1969 года — 50 лет назад.

Место под строительство комплекса грузовиков искали на протяжении нескольких лет. В результате из 70 вариантов оставили 15. Наиболее выгодным по всем показателям оказался город Набережные Челны. В числе решающих факторов было местоположение, передает пресс-служба КАМАЗа.

Строительство Камского автомобильного завода началось 13 декабря 1969 год. Сумма капитальных вложений, освоенных за 1970—1981 годы, составила 4,2 млрд рублей, за этот период введены основные производственные фонды на сумму 3,9 млрд рублей.