Денис Макаров из «Нефтехимика» остался в запасе на матч с «Ротором», игрок может перейти в «Уфу»
Стали известны составы команд на матч 8-го тура ФНЛ между нижнекамским «Нефтехимиком» и волгоградским «Ротором».
Состав «Нефтехимика»: Исупов — Ситдиков, Ширяев, Потапов, Семенов — Киреев, Петров, Кайков — Антонов, Мичуренков, Галиакберов.
Состав «Ротора»: Нестеренко — Пискунов, Байрыев, Хомуха, Ненахов — Горбунов, Султонов, Самсонов, Шарипов — Саная, Муллин.
В запасе нижнекамского клуба остался лучший бомбардир ФНЛ Денис Макаров.
Напомним, ранее сообщалось о возможном трансфере Макарова в «Уфу».СпортФутбол Татарстан
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