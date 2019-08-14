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Денис Макаров из «Нефтехимика» остался в запасе на матч с «Ротором», игрок может перейти в «Уфу»

17:24, 14.08.2019
Денис Макаров из «Нефтехимика» остался в запасе на матч с «Ротором», игрок может перейти в «Уфу»
Фото: vk.com/fcneftekhimik

Стали известны составы команд на матч 8-го тура ФНЛ между нижнекамским «Нефтехимиком» и волгоградским «Ротором».

Состав «Нефтехимика»: Исупов — Ситдиков, Ширяев, Потапов, Семенов — Киреев, Петров, Кайков — Антонов, Мичуренков, Галиакберов.

Состав «Ротора»: Нестеренко — Пискунов, Байрыев, Хомуха, Ненахов — Горбунов, Султонов, Самсонов, Шарипов — Саная, Муллин.

В запасе нижнекамского клуба остался лучший бомбардир ФНЛ Денис Макаров.

Напомним, ранее сообщалось о возможном трансфере Макарова в «Уфу».

СпортФутбол Татарстан
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