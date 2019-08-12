Технический директор WorldSkills International Джейн Стоки прибудет сегодня в Казань
Технический директор WorldSkills International Джейн Стоки прибудет сегодня в Казань. Под ее руководством начнется проверка готовности 56 площадок соревнований мирового чемпионата рабочих профессий.
Завтра, 13 августа, в Казань приедет вся группа специалистов технического комитета, сообщает замруководителя главного операционного центра чемпионата WorldSkills.
Напомним, на минувшей неделе на стадионе «Казань Арена» установили сцену для церемоний открытия и закрытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019.
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