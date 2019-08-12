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Технический директор WorldSkills International Джейн Стоки прибудет сегодня в Казань

16:36, 12.08.2019
Технический директор WorldSkills International Джейн Стоки прибудет сегодня в Казань
Фото: realnoevremya.ru

Технический директор WorldSkills International Джейн Стоки прибудет сегодня в Казань. Под ее руководством начнется проверка готовности 56 площадок соревнований мирового чемпионата рабочих профессий.

Завтра, 13 августа, в Казань приедет вся группа специалистов технического комитета, сообщает замруководителя главного операционного центра чемпионата WorldSkills.

Напомним, на минувшей неделе на стадионе «Казань Арена» установили сцену для церемоний открытия и закрытия чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

МероприятияОбщество Татарстан
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