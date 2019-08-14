В WhatsApp на Android появится функция авторизации по отпечатку пальца

В мессенджере WhatsApp начали тестировать новую функцию для ОС Android, которая позволяет авторизироваться по отпечатку пальца. При этом для пользователей iOS данная возможность стала доступна еще несколько месяцев назад.

Нововведение для Android появилось в бета-версии 2.19.221, сообщает WABetaInfo. Чтобы активировать функции, нужно найти в настройках раздел «Учетная запись» — «Конфиденциальность». Также можно выбрать, когда использовать функцию.

Ранее аналитики израильской компании Check Point Research сообщили, что хакеры могут изменить текст чьего-либо сообщения в мессенджере WhatsApp незаметно для автора. Это касается как личных, так и групповых чатов.