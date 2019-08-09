Злоумышленники научились вносить правки в сообщениях WhatsApp
Аналитики израильской компании Check Point Research сообщили, что хакеры могут изменить текст чьего-либо сообщения в мессенджере WhatsApp незаметно для автора. Это касается как личных, так и групповых чатов.
Всего в Check Point Research обнаружили три серьезных уязвимости в WhatsApp. Две из них до сих пор не устранены, хотя руководство WhatsApp было уведомлено о них еще в конце 2018 года, пишет «Лента.ру».
Проблема, которую уже устранили, позволяла отправить другому участнику беседы личное сообщение, замаскированное под групповое.
Ранее эксперты нашли вирус, который маскируется под WhatsApp.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым