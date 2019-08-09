Злоумышленники научились вносить правки в сообщениях WhatsApp

Аналитики израильской компании Check Point Research сообщили, что хакеры могут изменить текст чьего-либо сообщения в мессенджере WhatsApp незаметно для автора. Это касается как личных, так и групповых чатов.

Всего в Check Point Research обнаружили три серьезных уязвимости в WhatsApp. Две из них до сих пор не устранены, хотя руководство WhatsApp было уведомлено о них еще в конце 2018 года, пишет «Лента.ру».

Проблема, которую уже устранили, позволяла отправить другому участнику беседы личное сообщение, замаскированное под групповое.

Ранее эксперты нашли вирус, который маскируется под WhatsApp.

