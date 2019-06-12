Эксперты составили топ регионов с самой высокой смертностью и рождаемостью в 2018 году

По итогам 2018 года лидером по рождаемости стала Москва, в прошлом году здесь родились 132 100 человек, сообщает russian.rt.

На втором месте Московская область с 83 000 новорожденных. Следом за ней идет Краснодарский край с 64 500 новорожденных. Меньше всего россиян появилось на свет в Ненецком автономном округе — 618 человек.

Самая высокая смертность зафиксирована в Москве, в прошлом году там умерли 122 000 человек. На втором месте Московская область с 92 000 умерших. Следом за ней идет также Краснодарский край с 67 000. Меньше всего умерло в Ненецком АО — 394 человека. Всего в прошлом году в России родилось 1,6 млн человек, умерло 1,8 млн.

Напомним, ранее правительство РФ определилось с мерами, которые повлияют на рост продолжительности жизни.