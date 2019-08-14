Опрос: четверть россиян не готовы голосовать на выборах в Госдуму

Опрос показал, что 24% россиян не стали бы голосовать на выборах в Госдуму, если бы они прошли в ближайшие выходные. Почти половина из готовых участвовать в выборах отдали бы свои голоса «Единой России» — 44%.

Кроме партии власти в нижнюю палату парламента могут рассчитывать пройти КПРФ и ЛДПР, следует из опроса «Левада-центра». За первых высказались 17%, за вторых — 16% из тех, кто пошел бы на выборы, напоминает «Интерфакс».

Согласно исследованию, «Справедливая Россия» могла бы получить 4%, как и «Коммунисты России». «Яблоку» достались 2%, «Зеленым», ПАРНАСу и «Родине» можно надеяться на 1%.

Из общего числа респондентов 11% не знают, кому отдать голос, а 3% не уверены, что готовы идти голосовать.