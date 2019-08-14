Власти Бугульмы начали готовиться к празднованию Дня города и Нового года

Исполком Бугульмы закупит у малого бизнеса услугу по организации Дня города и Нового года. Начальная стоимость контракта составляет 5 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 августа, сам аукцион пройдет уже на следующий день.

В рамках празднования Дня города потребуется обеспечить участие ведущего, солистов-вокалистов, трех вокально-инструментальных ансамблей, звукорежиссера, аранжировщика и звукооператора. Также необходимо будет арендовать сценический комплекс на площади Ленина, оформить центральные улицы города, арендовать светодиодную систему, устроить пиротехническое оформление сцены. В рамках подготовки мероприятий к Новому году также понадобится культурная программа, аренда звукового и светового оборудования, а еще — оформление площади Ленина, набережной и центральных улиц города.

Подробнее о закупках у малого бизнеса в Татарстане можно прочитать в материале «Реального времени».