На Украине предложили создать режимный район вокруг Крыма

Госгидрография Украины предложила создать вокруг Крыма режимный морской район что запретить заходить в порты всем иностранным судам, в том числе и российским.

В заявлении отмечается, что создание режимного района является «следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии».

По мнению главы Госгидрографии Александра Щипцова, создание режимной зоны позволит минимизировать риски для моряков и снимет ответственность с Украины за любые аварийные события.

Напомним, в июле власти Крыма заявили о готовности к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной.