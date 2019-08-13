Болельщики выбрали норвежца Карлсена величайшим шахматистом в истории

Фото: de.wikipedia.org / World Chess press office

На официальной странице Международной шахматной федерации (FIDE) в Twitter был проведено голосование на определение лучшего шахматиста в истории.

По версии 36% болельщиков, принявших участие в опросе, лучшим шахматистом в истории является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. На второй строчке с 28% расположился россиянин Гарри Каспаров, на третьем — американец Бобби Фишер (25%).

Опрос длился в течение недели, в нем приняли участие более 500 пользователей соцсети.

Напомним, в конце прошлого года Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам.