Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам

Фото: de.wikipedia.org / World Chess press office

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам, одержав победу на тай-брейке в матче за шахматную корону против американца Фабиано Каруаны.

Карлсен выиграл три партии подряд в рапид и одержал победу в мини-матче из четырех партий с укороченным контролем времени со счетом 3:0, пишет ТАСС.

Напомним, что в 2016 году Карлсен в борьбе за титул чемпиона мира по шахматам обыграл россиянина Сергея Карякина.