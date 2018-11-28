Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира по шахматам, одержав победу на тай-брейке в матче за шахматную корону против американца Фабиано Каруаны.
Карлсен выиграл три партии подряд в рапид и одержал победу в мини-матче из четырех партий с укороченным контролем времени со счетом 3:0, пишет ТАСС.
Напомним, что в 2016 году Карлсен в борьбе за титул чемпиона мира по шахматам обыграл россиянина Сергея Карякина.Спорт
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