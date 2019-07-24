Власти Башкирии планируют ввести режим ЧС в четырех районах из-за засухи

Правительство Башкирии планирует на следующей неделе ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в четырех районах республики в связи с засухой. Об этом сообщил и.о. вице-премьера республики Ильшат Фазрахманов.

По его словам, в Хайбуллинском, Куюргазинском, Зилаирском и Баймакском районах республики наблюдается критическая ситуация, гибнут посевы.

«На следующей неделе, после обследования территории, по этим четырем районам объявим режим чрезвычайной ситуации», — цитирует Фазрамхманова «Интерфакс».



Напомним, что в мае текущего года власти Башкирии вводили режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью озимой пшеницы в 42 районах из 54.

