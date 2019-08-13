Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.

Такое решение связано с тем, что в мае 2019 года спецслужбы Украины «устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове» персоной нон грата. Как отмечает пресс-служба МИД РФ, необходимых доказательств противоправной деятельности «по обыкновению предъявлено не было».

Ранее Главное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела по фактам нападения в Киеве на дипломатов.

Первый инцидент произошел в 2018 году в Киеве. Неустановленные лица напали на служебный транспорт сотрудника российского посольства, облив автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли его.