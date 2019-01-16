СК возбудил уголовные дела по фактам нападения на дипломатов на Украине
Главное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела по фактам нападения в Киеве на дипломатов.
Первый инцидент произошел в 2018 году в Киеве. Неустановленные лица напали на служебный транспорт сотрудника российского посольства, облив автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли его, сообщили в СУ СКР.
Кроме того, в мае того же года на улице Братской группа людей напала на директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьева, являющегося советником посольства России на Украине. В лицо ему плеснули едкую трудносмываемую жидкость, высказали оскорбления и угрозы физической расправы.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к нападениям.
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