СК возбудил уголовные дела по фактам нападения на дипломатов на Украине

Главное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела по фактам нападения в Киеве на дипломатов.

Первый инцидент произошел в 2018 году в Киеве. Неустановленные лица напали на служебный транспорт сотрудника российского посольства, облив автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью, после чего подожгли его, сообщили в СУ СКР.

Кроме того, в мае того же года на улице Братской группа людей напала на директора Российского центра науки и культуры Константина Воробьева, являющегося советником посольства России на Украине. В лицо ему плеснули едкую трудносмываемую жидкость, высказали оскорбления и угрозы физической расправы.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к нападениям.

Ранее посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине.