Путин утвердил Олега Соколова в должности председателя Кировского суда Казани
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ряда судей в российских судах. В том числе председателем Кировского райсуда Казани стал Олег Соколов.
Также документ утверждает зампредом Кировского областного суда Дмитрия Норвинда и зампредом Саратовского облсуда Ларису Мележик.
Заместителем председателя Омутнинского райсуда Кировской области назначен Андрей Костин. В Нижегородской области председателем Вознесенского райсуда стала Альбина Матвеева, зампредом ленинского райсуда Нижнего Новгорода стал Денис Лебедев, председателем Саровского горсуда Александр Куликовский, а председателем Сосновского райсуда Татьяна Немчинова.
В Оренбургской области Татьяна Липатова назначена председателем Медногорского горсуда. В Ульяновской области Ирина Янина возглавила Николаевский райсуд.
Председателем Первомайского райсуда Пензы стал Абас Шуаипов.
Ранее «Реальное время» уже писало, что судья Верховного суда Татарстана Олег Соколов выдвинут в председатели Кировского райсуда.
фото предоставлено пресс-службой Верховного суда РТОбществоВласть Кировская областьТатарстан
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