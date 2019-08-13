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Путин утвердил Олега Соколова в должности председателя Кировского суда Казани

16:51, 13.08.2019
Путин утвердил Олега Соколова в должности председателя Кировского суда Казани
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ряда судей в российских судах. В том числе председателем Кировского райсуда Казани стал Олег Соколов.

Также документ утверждает зампредом Кировского областного суда Дмитрия Норвинда и зампредом Саратовского облсуда Ларису Мележик.

Заместителем председателя Омутнинского райсуда Кировской области назначен Андрей Костин. В Нижегородской области председателем Вознесенского райсуда стала Альбина Матвеева, зампредом ленинского райсуда Нижнего Новгорода стал Денис Лебедев, председателем Саровского горсуда Александр Куликовский, а председателем Сосновского райсуда Татьяна Немчинова.

В Оренбургской области Татьяна Липатова назначена председателем Медногорского горсуда. В Ульяновской области Ирина Янина возглавила Николаевский райсуд.

Председателем Первомайского райсуда Пензы стал Абас Шуаипов.

Ранее «Реальное время» уже писало, что судья Верховного суда Татарстана Олег Соколов выдвинут в председатели Кировского райсуда.

фото предоставлено пресс-службой Верховного суда РТ

ОбществоВласть Кировская областьТатарстан
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