СМИ сообщили, что лишенные лицензии международные форекс-дилеры продолжают работу в России

Международные форекс-дилеры — Alpari Forex, Forex Club и Instaforex — продолжают работать в России, несмотря на лишение их представительств лицензий.

По данным "Известий", деньги с российской карты можно беспрепятственно зачислить на счет дилера через онлайн-кабинет. Также компании рекламируют свои продукты в интернете, обзванивают клиентов и ведут аккаунты в соцсетях.

В ЦБ сообщили, что скорее всего форекс-дилеры привлекают средства россиян через иностранные организации с аналогичными наименованиями, которые не поднадзорны регуляторы. Более эффективно бороться с ними регулятор сможет в том случае, если Госдума примет закон, позволяющий ЦБ блокировать мошеннические финансовые сайты.

Напомним, что в декабре 2018 года Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров — «Альпари Форекс» (бренд Alpari), «Телетрейд Групп» (TeleTrade), «Форекс Клуб» (Forex Club), «Фикс Трейд» (Instaforex) и «Трастфорекс» (TrustForex).