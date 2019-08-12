Туроператоры и премьер-министр Грузии оценили потери страны из-за оттока российских туристов

За июль туристический сектор Грузии потерял до $60 млн. Об этом сообщил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили эту оценку, пишет РБК.

«Цифры, приведенные премьер-министром вполне правдоподобны: $60 млн — это 60 тыс. человек. С каждого по тысяче долларов», — сказал первый вице-президент организации Владимир Канторович.

По его словам, «в августе Грузию ждут, скорее всего, сравнимые с июлем потери».

Ранее в Национальной администрации туризма Грузии сообщили, что по итогам июля ущерб Грузии от сокращения потока российских туристов в страну составили $44 млн.