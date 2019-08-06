В июле Грузия потеряла более $44 млн из-за отсутствия российских туристов

По итогам июля ущерб Грузии от сокращения потока российских туристов в страну составили $44 млн.

Руководитель Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили пояснила, что эти деньги не получили как минимум малые и средние гостиницы, кафе-рестораны, туроператоры, поставщики туристических сервисов»

В целом вклад сектора туризма в экономику в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на $58 млн, пишет «Интерфакс».

Ранее глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что бюджет Грузии может недополучить $750 млн из-за прекращения авиасообщения с Россией.

