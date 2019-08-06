В июле Грузия потеряла более $44 млн из-за отсутствия российских туристов
По итогам июля ущерб Грузии от сокращения потока российских туристов в страну составили $44 млн.
Руководитель Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили пояснила, что эти деньги не получили как минимум малые и средние гостиницы, кафе-рестораны, туроператоры, поставщики туристических сервисов»
В целом вклад сектора туризма в экономику в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на $58 млн, пишет «Интерфакс».
Ранее глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что бюджет Грузии может недополучить $750 млн из-за прекращения авиасообщения с Россией.
Справка
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.
Это произошло после того, как 20 июня в Грузии началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Глава российской парламентской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента. После этого представители оппозиционных партий сорвали сессию и потребовали выдворения из зала российских делегатов.
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