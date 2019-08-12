Британцы начали запасать продукты и лекарства из-за Brexit

Каждый пятый житель Великобритании начал запасать еду, напитки и лекарства. Это связано с опасениями из-за выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Из тех, кто делает запасы, уже потратил дополнительные 380 фунтов на вышеупомянутые категории товаров. В целом британцы потратили на запасы около 4 млрд фунтов стерлингов, сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на исследование финансовой организации Premium Credit.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Великобритания покинет Евросоюз к 31 октября.