Елизавета Туктамышева: «С приходом успеха и денег люди порой забывают откуда они»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем «Инстаграме» рассказала о преданности тренеру Александру Мишину.

«Преданность в спорте с каждым годом все больше и больше обесценивается. С приходом успеха и денег люди порой забывают откуда они и благодаря кому поднимаются на вершину. Мне ближе такие герои, как Стивен Джеррард и Франческо Тотти или Кобе Брайaнт и Дэмиан Лиллард.



Да, может быть, в индивидуальных видах спорта это менее заметно, чем в командных, но я знаю одно: с этим человеком я буду вместе всегда», — написала Туктамышева.