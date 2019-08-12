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Елизавета Туктамышева: «С приходом успеха и денег люди порой забывают откуда они»

20:05, 12.08.2019
Елизавета Туктамышева: «С приходом успеха и денег люди порой забывают откуда они»
Фото: instagram.com/liza_tuktik

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем «Инстаграме» рассказала о преданности тренеру Александру Мишину.

«Преданность в спорте с каждым годом все больше и больше обесценивается. С приходом успеха и денег люди порой забывают откуда они и благодаря кому поднимаются на вершину. Мне ближе такие герои, как Стивен Джеррард и Франческо Тотти или Кобе Брайaнт и Дэмиан Лиллард.

Да, может быть, в индивидуальных видах спорта это менее заметно, чем в командных, но я знаю одно: с этим человеком я буду вместе всегда», — написала Туктамышева.

СпортФигурное катаниеОбщество УдмуртияТатарстан
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