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Минэкономразвития России заявило об отсутствии технической рецессии

19:42, 12.08.2019
Минэкономразвития России заявило об отсутствии технической рецессии
Фото: economy.gov.ru

Министерство экономического развития России рассказало о предварительной оценке ВВП за II квартал 2019 года. Он составит 0,4%.

«(Это) позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит сообщение МЭР RNS.

По мнению ведомства, экономика России восстановит рост в III квартале 2019 года.

Напомним, в l квартале 2019 ВВП России вырос на 0,5% в годовом выражении. Директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов, комментируя информацию Росстата, заявил, что экономика РФ находится на грани рецессии. Это подтвердил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Экономика
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