МЧС предупредило татарстанцев о сильном дожде и порывистом ветре

Гидрометцентр Татарстана предупреждает об ухудшении погоды с 18 часов 31 июля до 18 часов 1 августа.

Сегодня вечером, ночью и днем 1 августа на территории Татарстана местами ожидается сильный дождь. В Казани — ночью и утром. Утром и днем 1 августа в Татарстане прогнозируется порывистый северо-западный ветер до 16—21 м/с, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, ранее «Реальное время» писало, с чем связаны температурные аномалии в средней полосе России.