В Татарстане сильный ветер сорвал крыши нескольких зданий

В Балтасинском районе Татарстана вечером 9 августа мощный ветер повредил кровли трех жилых домов и двух надворных построек. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 21:09.

В первом доме спасатели обнаружили повреждение кроли на площади 10 кв.м. У двух других были сорваны участки кровли площадью 85 кв.м, сообщает пресс-служба главка МЧС по Татарстану. У сараев площадь сорванных участков составила 300 кв.м.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.