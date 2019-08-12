Профсоюзы оценили сокращение рабочей недели без уменьшения зарплаты

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила за сокращение рабочей недели без уменьшения заработной платы.

Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Корсакова предложила рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.

Отмечается, что европейские страны, входящие в десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени, находятся на высоком уровне социально-экономического развития. А снижение продолжительности рабочего дня является мировой тенденцией.

Однако сегодня предприятия используют такую меру не из лучших побуждений, а в связи с финансовыми трудностями и последующими сокращениями зарплат.

Свои предложения по внедрению сокращенной рабочей недели ФНПР направила в Минтруд.

Напомним, представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили разрешить штатным сотрудникам время от времени работать удаленно.



