В России зафиксирован первый арест по «путинской» статье для криминальных авторитетов

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В МВД сообщили о задержании и аресте криминального авторитета по статье для «воров в законе», предложенной президентом РФ Владимиром Путиным. Пока это первый случай применения статьи, известный широкой публике.

«В ходе расследования установлено, что житель города Томска, находясь на территории города Томска и Томской области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории Томской области, занимая высшее положение в преступной иерархии региона....» — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Томской области.

Подчеркивается, что подозреваемый был задержан при поддержке Росгвардии. Суд уже отправил подозреваемого под стражу. Ему инкриминируется именно статья 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».