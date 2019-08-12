Россиянин отсудил у Минобороны РФ 200 тысяч рублей за упущенную выгоду из-за срочной службы

На Камчатке суд первой инстанции частично удовлетворил иск аспиранта из города Елизово о взыскании упущенной выгоды за время службы в армии по призыву к Министерству обороны РФ.

Истца призвали в армию весной прошлого года. В то время он работал в «Камчатском авиационном предприятии» и учился на дневном отделении аспирантуры, а, следовательно, имел отсрочку от призыва. Аспирант через суд смог доказать, что его призвали в армию незаконно, и в итоге провел в войсках только 133 дня. Он посчитал, что за это время мог бы в виде зарплаты заработать 291 758 рублей, и подал иск к Минобороны о взыскании упущенной выгоды на эту сумму.

В суде представитель Минобороны не согласился с иском и заявил, что истец не предоставил доказательств упущенной выгоды. Кроме того, в Минобороны подсчитали, что за 133 дня службы в армии молодой человек был обеспечен денежным довольствием в размере 10 000 рублей, вещевым имуществом личного пользования на сумму 14 388 рублей и продовольственным обеспечением на сумму 77 808 рублей, передает издание «Кам24».

По итогам разбирательства суд встал на сторону истца, снизив размер компенсации до 188 457 рублей.

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