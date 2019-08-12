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В Татарстане директор турагентства похитила более 1,7 млн рублей у клиентов

14:22, 12.08.2019
В Татарстане директор турагентства похитила более 1,7 млн рублей у клиентов
Фото: pxhere.com

Нижнекамский городской суд вынес приговор директору турагентства. Женщина присвоила себе более 1,7 млн рублей, которые ей дали клиенты на бронирование путевок.

С декабря 2017 года по сентябрь 2018 года подсудимая заключила договоры с 24 жителями Нижнекамска и Казани, которые планировали отдых за рубежом. Однако женщина не перечислила деньги на бронирование туроператорам, а присвоила себе.

Свою вину она частично признала. Суд приговорил женщину к 4 годам ограничения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее «Реальное время» рассказывало о 200 обманутых туристах национального экс-перевозчика «Волжские путешествия+».

ОбществоПроисшествия Татарстан
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