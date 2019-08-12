В Уфе сеть казино работала под видом букмекерской конторы

Житель Мурманска и жительница Уфы предстанут перед судом за то, что под видом букмекерской конторы, принимающей ставки на спорт, создали клуб с игровыми автоматами.

По версии следствия, в конце 2015 года мужчина приобрел в Уфе три помещения и разместил там компьютеры, на которые установил программное обеспечение, имитирующее работу игровых автоматов.

Для контроля игровых клубов, персонала, сбора денег он пригласил 26-летнюю жительницу Уфы. Более того, мужчина подготовил документы и получил лицензию на осуществление букмекерской деятельности ООО Фирма «ДЖОНИ-ГЕЙМ».

В действительности, приходящие туда люди на оформленную карту вносили деньги, на которые играли в азартные игры на компьютерах.

В начале июня 2017 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий было изъято более 320 компьютеров и другой техники.

Обвиняемые вину не признали. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено судом.