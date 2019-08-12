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КАМАЗ отчитался о выплате дохода по облигациям — 314 млн рублей

12:35, 12.08.2019
КАМАЗ отчитался о выплате дохода по облигациям — 314 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» сообщило о выплате доходов по первому купонному периоду облигаций серии БО-П01. Объем выплат составил почти 314,2 млн рублей.

На одну бумагу приходится 44,88 рубля, говорится в сообщении, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что облигации этой серии КАМАЗ разместил в феврале. Биржа зарегистрировала 7 млн бумаг стоимостью 1 тысяча рублей за штуку. Таким образом, компания привлекла 7 млрд рублей.

ПромышленностьЭкономикаФинансы Татарстан
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