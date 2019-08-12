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Башкирия вновь объявила тендер на поставку 35 автобусов за 286,2 млн рублей

12:01, 12.08.2019
Башкирия вновь объявила тендер на поставку 35 автобусов за 286,2 млн рублей
Фото: instagram.com/ufacityadm

Власти Башкирии не оставили надежды закупить 35 автобусов для Госкомтранса. Повторный тендер назначен за те же 286,2 млн рублей.

Прием заявок будет идти с 8 по 19 августа. Аукцион назначен на 21 августа. Из техзадания следует, что 35 городских автобусов большой вместимости необходимо поставить в течение 100 дней после заключения контракта.

Этот аукцион уже назначался на июль. Однако единственный участник — «Техинком-экспресс» — допустил ошибку в документации, и закупка была отменена.

Напомним, что на прошлой неделе врио главы РБ Радий Хабиров похвастался новыми микроавтобусами, закупленными для «Башавтотранса».

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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