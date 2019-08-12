Башкирия вновь объявила тендер на поставку 35 автобусов за 286,2 млн рублей

Власти Башкирии не оставили надежды закупить 35 автобусов для Госкомтранса. Повторный тендер назначен за те же 286,2 млн рублей.

Прием заявок будет идти с 8 по 19 августа. Аукцион назначен на 21 августа. Из техзадания следует, что 35 городских автобусов большой вместимости необходимо поставить в течение 100 дней после заключения контракта.

Этот аукцион уже назначался на июль. Однако единственный участник — «Техинком-экспресс» — допустил ошибку в документации, и закупка была отменена.

Напомним, что на прошлой неделе врио главы РБ Радий Хабиров похвастался новыми микроавтобусами, закупленными для «Башавтотранса».