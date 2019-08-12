Стенд Татарстана на Восточном экономическом форуме обойдется республике в 14 млн рублей

Агентство инвестиционного развития (АИР) РТ объявило тендер на организацию зоны делового общения на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Начальная стоимость контракта составляет 14 млн рублей.

В сообщении на портале госзакупок этот заказ обозначен как «Организация услуг по организации зоны делового общения в рамках проведения Восточного экономического форума». Однако из техзадания видно, что исполнитель должен обеспечить всю деятельность татарстанской делегации на форуме, от трансферта до питания. Оформление стенда и разработка программы мероприятий также лежит на исполнителе.

Заявки принимаются с 5 по 19 августа, аукцион назначен на 21 августа. Стоит отметить, что сам форум пройдет во Владивостоке 4—6 сентября. Таким образом, формально у исполнителя останется только 13 дней на подготовку.