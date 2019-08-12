Новости спорта

12:25 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду

11:29, 12.08.2019
Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по прыжкам в воду
Фото: twitter.com/skleminkirill

Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по прыжкам в воду, проходившего в столице Украины Киеве.

К концу чемпионата в активе российской команды оказалось шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Две золотые медали в копилку сборной принес татарстанский спортсмен Никита Шлейхер. Вначале он в паре с другим представителем команды «Синтез» Александром Белевцевым победил в прыжках с вышки. А позже вместе с Евгением Кузнецовым выиграл на трехметровом трамплине.

Ранее в «Реальном времени» выходило превью к чемпионату Европы по прыжкам в воду.

СпортВодные виды спортаОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров