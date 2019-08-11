Минтруд России контролирует оказание помощи пострадавшим от паводка на Амуре

Министерство труда РФ контролирует выявление пострадавших от паводка в Амурской области для оказания финансовой поддержки.

Замглавы Минтруда России Алексей Черкасов вместе с министром соцзащиты населения Амурской области Натальей Киселевой посетили населенные пункты, попавшие в зону затопления, пообщались с гражданами, чьи дома были подтоплены, ознакомились с работой территориальных комиссий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Проблема Амурской области вышла на федеральный уровень. Учитывая масштаб чрезвычайной ситуации, мы понимаем, что возможностей самостоятельно ее решить у субъекта недостаточно. Вопрос не только в выделении федеральных средств, но и в организации работы», — отметил Черкасов.



По его словам, очень важно оказать помощь всем пострадавшим, быстрее восстановить жилье и вернуться к обычной жизни.



Напомним, ранее паводки в Приамурье предложили прировнять к ЧС федерального уровня



