В России около 12 тыс. случаев онкозаболеваний ежегодно связаны с профессией

В России порядка 12 тыс случаев заболеваемости онкологией ежегодно связаны с профессией. Однако фактически признаются только 20—30 случаев.

По словам главного внештатного специалиста-профпатолога Минздрава РФ Игоря Бухтиярова, весомая доля онкозаболеваний в России, как и во всем мире, связана с вредными профессиональными факторами.

«Однако в настоящее время в стране регулярно регистрируются лишь 20—30 случаев профессиональных онкологических заболеваний. Это практически ничто, поскольку, в соответствии с существующими прогнозными оценками, реальная расчетная доля с учетом количества канцерогенных производств составляет порядка 8—12 тыс. новых случаев в год», — цитирует ТАСС слова собеседника.

Однако вредные факторы можно устранить. Следует максимально усилить меры по предотвращению онкозаболеваний, связанных с профессией, и обозначить их как важное направление снижения смертности от рака, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ выступил с предложением премировать врачей за своевременное обнаружение онкологических заболеваний у пациентов.